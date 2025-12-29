فيديو | فيديو
29/12/2025 - 07:19

جنوب القطاع | الأمطار تدمّر الخيام ونازحون في العراء

طولكرم | مسن يروي نزوحه واللجوء إلى الكنيسة
غزة | "فوج الإنسانية" يتخرّج من قلب الحرب
جباليا | "أمنيتي أطراف صناعية لأعتني بابنتي"
