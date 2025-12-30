اشترك بالنشرة البريدية
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
فيديو
فيديو
30/12/2025 - 11:45
شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة الرياح والسيول
شاهد أيضاً
شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة الرياح والسيول
جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء
الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل
طولكرم | مسن يروي نزوحه واللجوء إلى الكنيسة
مقالات متعلقة
فيديو
جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء
29/12/2025
فيديو
الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل
29/12/2025
فيديو
طولكرم | مسن يروي نزوحه واللجوء إلى الكنيسة
27/12/2025
فيديو
غزة | "فوج الإنسانية" يتخرّج من قلب الحرب
27/12/2025
