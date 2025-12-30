فيديو | فيديو
30/12/2025 - 11:45

شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة الرياح والسيول

جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء
جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء

الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل
الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل

طولكرم | مسن يروي نزوحه واللجوء إلى الكنيسة
طولكرم | مسن يروي نزوحه واللجوء إلى الكنيسة

جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء
جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء

29/12/2025
الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل
الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل

29/12/2025
طولكرم | مسن يروي نزوحه واللجوء إلى الكنيسة
طولكرم | مسن يروي نزوحه واللجوء إلى الكنيسة

27/12/2025
غزة |
غزة | "فوج الإنسانية" يتخرّج من قلب الحرب

27/12/2025