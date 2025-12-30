فيديو | فيديو
30/12/2025 - 21:16

2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press

2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press
2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press
2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press

شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة الرياح والسيول
شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة الرياح والسيول
شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة الرياح والسيول

جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء
جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء
جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء

الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل
الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل
الجنوب السوري | شهادة شاب احتُجز في إسرائيل

