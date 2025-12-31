فيديو | فيديو
31/12/2025 - 09:13

2025 | غزة.. سانتا كلوز في محاولة لإسعاد الأطفال

التعليقات

شاهد أيضاً

2025 | غزة.. سانتا كلوز في محاولة لإسعاد الأطفال
2025 | غزة.. سانتا كلوز في محاولة لإسعاد الأطفال
play-icon
play-icon

2025 | غزة.. سانتا كلوز في محاولة لإسعاد الأطفال

2025 | غزة و"الآخرون".. صورتان في التوقيت نفسه
2025 | غزة و"الآخرون".. صورتان في التوقيت نفسه
play-icon
play-icon

2025 | غزة و"الآخرون".. صورتان في التوقيت نفسه

2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press
2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press
play-icon
play-icon

2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press

شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة السيول
شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة السيول
play-icon
play-icon

شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة السيول

مقالات متعلقة

2025 | غزة و
فيديو

2025 | غزة و"الآخرون".. صورتان في التوقيت نفسه

31/12/2025
2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press
فيديو

2025 | زيارة إلى الطبيعة.. بعدسة Associated Press

30/12/2025
شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة السيول
فيديو

شاطئ غزة | شهادات نازحين بمواجهة السيول

30/12/2025
جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء
فيديو

جنوب القطاع | أمطار مدمرة ونازحون في العراء

29/12/2025