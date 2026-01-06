اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
06/01/2026 - 09:16
الضفة | ملعب مخيم عايدة.. مساحة أمل مهددة بالهدم
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
الضفة | ملعب مخيم عايدة.. مساحة أمل مهددة بالهدم
النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة
رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة
خنق الإغاثة | إلغاء تراخيص منظمات إنسانية بغزة
مقالات متعلقة
فيديو
النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة
05/01/2026
فيديو
رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة
05/01/2026
فيديو
خنق الإغاثة | إلغاء تراخيص منظمات إنسانية بغزة
05/01/2026
فيديو
غزة | مشهد موسيقي بين الركام في رأس السنة
01/01/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن
التعليقات