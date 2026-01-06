فيديو | فيديو
06/01/2026 - 19:10

كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا

التعليقات

شاهد أيضاً

كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا
كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا
play-icon
play-icon

كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا

الضفة | ملعب مخيم عايدة.. مساحة أمل مهددة بالهدم
الضفة | ملعب مخيم عايدة.. مساحة أمل مهددة بالهدم
play-icon
play-icon

الضفة | ملعب مخيم عايدة.. مساحة أمل مهددة بالهدم

النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة
النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة
play-icon
play-icon

النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة

رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة
رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة
play-icon
play-icon

رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة

مقالات متعلقة

الضفة | ملعب مخيم عايدة.. مساحة أمل مهددة بالهدم
فيديو

الضفة | ملعب مخيم عايدة.. مساحة أمل مهددة بالهدم

06/01/2026
النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة
فيديو

النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة

05/01/2026
رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة
فيديو

رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة

05/01/2026
خنق الإغاثة | إلغاء تراخيص منظمات إنسانية بغزة
فيديو

خنق الإغاثة | إلغاء تراخيص منظمات إنسانية بغزة

05/01/2026