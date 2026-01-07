فيديو | فيديو
07/01/2026 - 09:16

مدينة غزة | حلاق يستأنف عمله حيث سقط منزله

كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا
كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا

الضفة | ملعب مخيم عايدة مهدد بالهدم
الضفة | ملعب مخيم عايدة مهدد بالهدم

النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة
النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة

كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا
كوبا | آراء حول تهديدات ترامب لنفط فنزويلا

06/01/2026
الضفة | ملعب مخيم عايدة مهدد بالهدم
الضفة | ملعب مخيم عايدة مهدد بالهدم

06/01/2026
النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة
النقب | الآلاف يشيّعون ضحية جريمة الشرطة

05/01/2026
رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة
رغم كل شيء | أطباء يتخرجون بمدينة غزة

05/01/2026