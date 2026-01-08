اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
08/01/2026 - 20:27
بلدة الخيام | توغلات واعتداءات إسرائيلية متواصلة
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
بلدة الخيام | توغلات واعتداءات إسرائيلية متواصلة
القنيطرة | مختار الصمدانية: "الأرض لا تُنسى ولا تُباع"
أسبوع دامٍ | تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي
كراكاس | آلاف يتظاهرون دعمًا للرئيس مادورو
مقالات متعلقة
فيديو
القنيطرة | مختار الصمدانية: "الأرض لا تُنسى ولا تُباع"
08/01/2026
فيديو
أسبوع دامٍ | تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي
07/01/2026
فيديو
كراكاس | آلاف يتظاهرون دعمًا للرئيس مادورو
07/01/2026
فيديو
مدينة غزة | حلاق يستأنف عمله حيث سقط منزله
07/01/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن
التعليقات