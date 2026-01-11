فيديو | فيديو
11/01/2026 - 10:19

بلدة يعبد | بيوت في الضفة تتحول إلى ثكنات

بلدة الخيام | توغلات واعتداءات إسرائيلية متواصلة
القنيطرة | الصمدانية: "الأرض لا تُنسى ولا تُباع"
أسبوع دامٍ | تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي
