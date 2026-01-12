اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
12/01/2026 - 12:10
لبنان | أصوات من الشارع حول سحب سلاح حزب الله
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
لبنان | أصوات من الشارع حول سحب سلاح حزب الله
بلدة يعبد | بيوت في الضفة تتحول إلى ثكنات
الخيام | توغلات واعتداءات إسرائيلية متواصلة
القنيطرة | الصمدانية: "الأرض لا تُنسى ولا تُباع"
مقالات متعلقة
فيديو
بلدة يعبد | بيوت في الضفة تتحول إلى ثكنات
11/01/2026
فيديو
الخيام | توغلات واعتداءات إسرائيلية متواصلة
08/01/2026
فيديو
القنيطرة | الصمدانية: "الأرض لا تُنسى ولا تُباع"
08/01/2026
فيديو
أسبوع دامٍ | تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي
07/01/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن
التعليقات