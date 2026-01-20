فيديو | فيديو
20/01/2026 - 08:28

الخليل | هل يتكرر سيناريو مخيمي جنين ونور شمس؟

التعليقات

شاهد أيضاً

الخليل | هل يتكرر سيناريو مخيمي جنين ونور شمس؟
الخليل | هل يتكرر سيناريو مخيمي جنين ونور شمس؟
play-icon
play-icon

الخليل | هل يتكرر سيناريو مخيمي جنين ونور شمس؟

توثيق | مستوطنون يهاجمون تجمعًا بدويًا بالضفة
توثيق | مستوطنون يهاجمون تجمعًا بدويًا بالضفة
play-icon
play-icon

توثيق | مستوطنون يهاجمون تجمعًا بدويًا بالضفة

سورية | سد الفرات؛ منشأة "عايشت" تقلبات الحكم
سورية | سد الفرات؛ منشأة "عايشت" تقلبات الحكم
play-icon
play-icon

سورية | سد الفرات؛ منشأة "عايشت" تقلبات الحكم

إيران | توتر متصاعد واحتمالات متعددة
إيران | توتر متصاعد واحتمالات متعددة
play-icon
play-icon

إيران | توتر متصاعد واحتمالات متعددة

مقالات متعلقة

توثيق | مستوطنون يهاجمون تجمعًا بدويًا بالضفة
فيديو

توثيق | مستوطنون يهاجمون تجمعًا بدويًا بالضفة

19/01/2026
سورية | سد الفرات؛ منشأة
فيديو

سورية | سد الفرات؛ منشأة "عايشت" تقلبات الحكم

19/01/2026
إيران | توتر متصاعد واحتمالات متعددة
فيديو

إيران | توتر متصاعد واحتمالات متعددة

15/01/2026
الشرق اليمني | منع السلاح في الأماكن العامة
فيديو

الشرق اليمني | منع السلاح في الأماكن العامة

15/01/2026