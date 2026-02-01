فيديو | فيديو
01/02/2026

المجتمع العربي: أكثر من 100 ألف في مظاهرة تل أبيب

كاميرا عرب 48 في مظاهرة الرايات السوداء
كاميرا عرب 48 في مظاهرة الرايات السوداء
كاميرا عرب 48 في مظاهرة الرايات السوداء

المجتمع العربي: أكثر من 100 ألف في مظاهرة تل أبيب
المجتمع العربي: أكثر من 100 ألف في مظاهرة تل أبيب
المجتمع العربي: أكثر من 100 ألف في مظاهرة تل أبيب

شرقي رام الله | تجريف 35 دونمًا من الغطاء الشجري
شرقي رام الله | تجريف 35 دونمًا من الغطاء الشجري
شرقي رام الله | تجريف 35 دونمًا من الغطاء الشجري

القدس | تصعيد استيطاني يستهدف الوجود الفلسطيني
القدس | تصعيد استيطاني يستهدف الوجود الفلسطيني
القدس | تصعيد استيطاني يستهدف الوجود الفلسطيني

كاميرا عرب 48 في مظاهرة الرايات السوداء
كاميرا عرب 48 في مظاهرة الرايات السوداء

01/02/2026
شرقي رام الله | تجريف 35 دونمًا من الغطاء الشجري
شرقي رام الله | تجريف 35 دونمًا من الغطاء الشجري

29/01/2026
القدس | تصعيد استيطاني يستهدف الوجود الفلسطيني
القدس | تصعيد استيطاني يستهدف الوجود الفلسطيني

29/01/2026
مخيم عايدة | الفن بمواجهة هدم الملعب الوحيد
مخيم عايدة | الفن بمواجهة هدم الملعب الوحيد

28/01/2026