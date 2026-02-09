فيديو | فيديو
09/02/2026 - 09:17

الدفعة الخامسة من الأهالي تعود إلى قطاع غزة

التعليقات

شاهد أيضاً

الدفعة الخامسة من الأهالي تعود إلى قطاع غزة
الدفعة الخامسة من الأهالي تعود إلى قطاع غزة
play-icon
play-icon

الدفعة الخامسة من الأهالي تعود إلى قطاع غزة

تصاعد الحراك الشعبي ضد الجريمة
تصاعد الحراك الشعبي ضد الجريمة
play-icon
play-icon

تصاعد الحراك الشعبي ضد الجريمة

ماذا يُقال للعائدين عند التفتيش الإسرائيلي؟
ماذا يُقال للعائدين عند التفتيش الإسرائيلي؟
play-icon
play-icon

ماذا يُقال للعائدين عند التفتيش الإسرائيلي؟

حكاية مهنة رمضانية في الضفة الغربية
حكاية مهنة رمضانية في الضفة الغربية
play-icon
play-icon

حكاية مهنة رمضانية في الضفة الغربية

مقالات متعلقة

تصاعد الحراك الشعبي ضد الجريمة
فيديو

تصاعد الحراك الشعبي ضد الجريمة

08/02/2026
ماذا يُقال للعائدين عند التفتيش الإسرائيلي؟
فيديو

ماذا يُقال للعائدين عند التفتيش الإسرائيلي؟

05/02/2026
حكاية مهنة رمضانية في الضفة الغربية
فيديو

حكاية مهنة رمضانية في الضفة الغربية

05/02/2026
عودة محدودة وقيود مشددة
فيديو

عودة محدودة وقيود مشددة

03/02/2026