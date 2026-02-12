فيديو | فيديو
12/02/2026 - 14:47

بعد عقود من المنع.. كتب كردية في معرض دمشق

التعليقات

شاهد أيضاً

بعد عقود من المنع.. كتب كردية في معرض دمشق
بعد عقود من المنع.. كتب كردية في معرض دمشق
play-icon
play-icon

بعد عقود من المنع.. كتب كردية في معرض دمشق

اللد.. مبادرة ميدانية لمواجهة الجريمة
اللد.. مبادرة ميدانية لمواجهة الجريمة
play-icon
play-icon

اللد.. مبادرة ميدانية لمواجهة الجريمة

معبر رفح.. يجمع رباب بصبحي من جديد
معبر رفح.. يجمع رباب بصبحي من جديد
play-icon
play-icon

معبر رفح.. يجمع رباب بصبحي من جديد

توثيق ضرب فلسطينيين بأعقاب البنادق في سلوان
توثيق ضرب فلسطينيين بأعقاب البنادق في سلوان
play-icon
play-icon

توثيق ضرب فلسطينيين بأعقاب البنادق في سلوان

مقالات متعلقة

اللد.. مبادرة ميدانية لمواجهة الجريمة
فيديو

اللد.. مبادرة ميدانية لمواجهة الجريمة

12/02/2026
معبر رفح.. يجمع رباب بصبحي من جديد
فيديو

معبر رفح.. يجمع رباب بصبحي من جديد

11/02/2026
توثيق ضرب فلسطينيين بأعقاب البنادق في سلوان
فيديو

توثيق ضرب فلسطينيين بأعقاب البنادق في سلوان

11/02/2026
بعد انقطاع لعامين.. عودة مركز البريج الصحي
فيديو

بعد انقطاع لعامين.. عودة مركز البريج الصحي

10/02/2026