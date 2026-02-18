اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
18/02/2026 - 17:28
ابتهالات الفجر.. وسط خيام المهجّرين بخانيونس
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
ابتهالات الفجر.. وسط خيام المهجّرين بخانيونس
بين آثار القصف.. أول صلاة تراويح في غزة
الضفة.. رمضان يحل على عائلات بلا مأوى دائم
غزة.. أنشطة رمضانية وأمنيات الأطفال
مقالات متعلقة
فيديو
بين آثار القصف.. أول صلاة تراويح في غزة
18/02/2026
فيديو
الضفة.. رمضان يحل على عائلات بلا مأوى دائم
17/02/2026
فيديو
غزة.. أنشطة رمضانية وأمنيات الأطفال
16/02/2026
فيديو
أريحا.. بطولة فلسطين لجمال الخيول العربية
16/02/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن
التعليقات