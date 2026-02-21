فيديو | فيديو
21/02/2026 - 11:34

أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة مئات الدونمات

التعليقات

شاهد أيضاً

أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة مئات الدونمات
أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة مئات الدونمات
play-icon
play-icon

أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة مئات الدونمات

شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
play-icon
play-icon

شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام

الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله
الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله
play-icon
play-icon

الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله

مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة
مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة
play-icon
play-icon

مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة

مقالات متعلقة

شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
فيديو

شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام

19/02/2026
الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله
فيديو

الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله

19/02/2026
مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة
فيديو

مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة

19/02/2026
ابتهالات الفجر.. وسط خيام المهجّرين بخانيونس
فيديو

ابتهالات الفجر.. وسط خيام المهجّرين بخانيونس

18/02/2026