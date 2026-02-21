اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
21/02/2026 - 11:34
أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة مئات الدونمات
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة مئات الدونمات
شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله
مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة
مقالات متعلقة
فيديو
شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
19/02/2026
فيديو
الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله
19/02/2026
فيديو
مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة
19/02/2026
فيديو
ابتهالات الفجر.. وسط خيام المهجّرين بخانيونس
18/02/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن
التعليقات