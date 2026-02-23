فيديو | فيديو
23/02/2026 - 12:25

خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال

التعليقات

شاهد أيضاً

خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال
خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال
play-icon
play-icon

خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال

عرعرة.. خيمة اعتصام لرؤساء السلطات المحلية العربية
عرعرة.. خيمة اعتصام لرؤساء السلطات المحلية العربية
play-icon
play-icon

عرعرة.. خيمة اعتصام لرؤساء السلطات المحلية العربية

أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة أراضٍ
أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة أراضٍ
play-icon
play-icon

أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة أراضٍ

شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
play-icon
play-icon

شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام

مقالات متعلقة

عرعرة.. خيمة اعتصام لرؤساء السلطات المحلية العربية
فيديو

عرعرة.. خيمة اعتصام لرؤساء السلطات المحلية العربية

23/02/2026
أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة أراضٍ
فيديو

أم الفحم.. خطر هدم لمنازل ومصادرة أراضٍ

21/02/2026
شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام
فيديو

شمال القدس.. تفاصيل استشهاد الشاب أبو صيام

19/02/2026
الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله
فيديو

الضفة.. مشاهد من أول أيام رمضان برام الله

19/02/2026