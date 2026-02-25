فيديو | فيديو
25/02/2026 - 09:14

أم الغنم.. "لم نتوقع أن تصل الجريمة لقريتنا"

شاهد أيضاً

أم الغنم.. "لم نتوقع أن تصل الجريمة لقريتنا"
أم الغنم.. "لم نتوقع أن تصل الجريمة لقريتنا"
play-icon
play-icon

أم الغنم.. "لم نتوقع أن تصل الجريمة لقريتنا"

بلدة تل.. تفاصيل إضرام مستوطنين للنار في المسجد
بلدة تل.. تفاصيل إضرام مستوطنين للنار في المسجد
play-icon
play-icon

بلدة تل.. تفاصيل إضرام مستوطنين للنار في المسجد

غياب الغاز.. معاناة الأهالي تتضاعف في رمضان
غياب الغاز.. معاناة الأهالي تتضاعف في رمضان
play-icon
play-icon

غياب الغاز.. معاناة الأهالي تتضاعف في رمضان

خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال
خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال
play-icon
play-icon

خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال

مقالات متعلقة

بلدة تل.. تفاصيل إضرام مستوطنين للنار في المسجد
فيديو

بلدة تل.. تفاصيل إضرام مستوطنين للنار في المسجد

24/02/2026
غياب الغاز.. معاناة الأهالي تتضاعف في رمضان
فيديو

غياب الغاز.. معاناة الأهالي تتضاعف في رمضان

24/02/2026
خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال
فيديو

خربة أم الخير: مناشدة لإنقاذ ملعب للأطفال

23/02/2026
خيمة اعتصام لرؤساء سلطات محلية عربية
فيديو

خيمة اعتصام لرؤساء سلطات محلية عربية

23/02/2026