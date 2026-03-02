فيديو | فيديو
02/03/2026 - 20:51

إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية

شاهد أيضاً

إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية
إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية
play-icon
play-icon

إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية

النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
play-icon
play-icon

النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان

من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
play-icon
play-icon

من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة

إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى
إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى
play-icon
play-icon

إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى

مقالات متعلقة

النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
فيديو

النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان

02/03/2026
من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
فيديو

من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة

01/03/2026
إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى
فيديو

إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى

01/03/2026
إيرانيون ينددون بالهجمات الأميركية الإسرائيلية
فيديو

إيرانيون ينددون بالهجمات الأميركية الإسرائيلية

28/02/2026