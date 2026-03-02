اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
02/03/2026 - 14:11
النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى
إيرانيون ينددون بالهجمات الأميركية الإسرائيلية
مقالات متعلقة
فيديو
من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
01/03/2026
فيديو
إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى
01/03/2026
فيديو
إيرانيون ينددون بالهجمات الأميركية الإسرائيلية
28/02/2026
فيديو
طهران: الحرب والتفاوض.. ماذا يقول الشارع؟
26/02/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن