فيديو | فيديو
03/03/2026 - 13:14

آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية

شاهد أيضاً

آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية
آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية
play-icon
play-icon

آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية

الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟
الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟
play-icon
play-icon

الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟

إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية
إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية
play-icon
play-icon

إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية

النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
play-icon
play-icon

النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان

مقالات متعلقة

الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟
فيديو

الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟

03/03/2026
إخلاء
فيديو

إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية

02/03/2026
النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
فيديو

النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان

02/03/2026
من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
فيديو

من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة

01/03/2026