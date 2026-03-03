فيديو | فيديو
03/03/2026 - 10:14

الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟

إخلاء "مستشفى غاندي" في طهران إثر غارة جوية
النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
النقب: منازل تُهدم وعائلات بلا مأوى في رمضان
من إيران إلى غزة.. الحرب تُعيد مخاوف المجاعة
إيران.. حداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد الأعلى
