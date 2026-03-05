فيديو | فيديو
05/03/2026 - 22:28

الدفاع المدني: قصف يستهدف مبانٍ ومحال تجارية

الهلال الأحمر: القصف طال 105 مواقع مدنية
الضفة والقطاع.. شقيقان بنابلس وشابان بخانيونس
مع تصاعد القصف.. آلاف يغادرون لبنان إلى سورية
فيديو

05/03/2026
فيديو

04/03/2026
فيديو

04/03/2026
آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية
فيديو

آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية

03/03/2026