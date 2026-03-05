فيديو | فيديو
05/03/2026 - 13:51

الهلال الأحمر الإيراني: القصف طال 105 مواقع مدنية

شاهد أيضاً

الهلال الأحمر الإيراني: القصف طال 105 مواقع مدنية
الهلال الأحمر الإيراني: القصف طال 105 مواقع مدنية
play-icon
play-icon

الهلال الأحمر الإيراني: القصف طال 105 مواقع مدنية

الضفة والقطاع.. شقيقان بنابلس وشابان بخانيونس
الضفة والقطاع.. شقيقان بنابلس وشابان بخانيونس
play-icon
play-icon

الضفة والقطاع.. شقيقان بنابلس وشابان بخانيونس

مع تصاعد القصف.. آلاف يغادرون لبنان إلى سورية
مع تصاعد القصف.. آلاف يغادرون لبنان إلى سورية
play-icon
play-icon

مع تصاعد القصف.. آلاف يغادرون لبنان إلى سورية

آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية
آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية
play-icon
play-icon

آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية

مقالات متعلقة

الضفة والقطاع.. شقيقان بنابلس وشابان بخانيونس
فيديو

الضفة والقطاع.. شقيقان بنابلس وشابان بخانيونس

04/03/2026
مع تصاعد القصف.. آلاف يغادرون لبنان إلى سورية
فيديو

مع تصاعد القصف.. آلاف يغادرون لبنان إلى سورية

04/03/2026
آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية
فيديو

آلاف الإيرانيين في جنازة طالبات قُتلن بضربة جوية

03/03/2026
الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟
فيديو

الحرب على إيران.. ماذا تريد إسرائيل؟

03/03/2026