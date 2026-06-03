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د. عزمي بشارة
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03/06/2026 - 10:30
بعد الإفراج عنها.. ليان ناصر تروي معاناة الأسيرات
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بعد الإفراج عنها.. ليان ناصر تروي معاناة الأسيرات
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