كأس العالم.. ماذا تتوقع جماهير مصر والمغرب؟

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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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10/06/2026 - 09:11
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