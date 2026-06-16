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16/06/2026 - 10:35

اتفاق واشنطن وطهران ينعش آمال العودة للجنوب

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تحطم قاذفة قنابل أميركية B-52
تحطم قاذفة قنابل أميركية B-52
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