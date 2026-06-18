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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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اقتصاد
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18/06/2026 - 13:10
عودة لساعات.. نازحون "يلملمون" ما تبقى من منازلهم
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