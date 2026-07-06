اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
06/07/2026 - 09:23
سنجل | مزارعون يكسرون المنع ويحرثون الأرض
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
إصابات برصاص الشرطة في عرعرة النقب
سنجل | مزارعون يكسرون المنع ويحرثون الأرض
"فشل برا... صار يهدم جوا"
غزة | إعادة الحياة لآلات موسيقية
مقالات متعلقة
فيديو
إصابات برصاص الشرطة في عرعرة النقب
06/07/2026
فيديو
"فشل برا... صار يهدم جوا"
06/07/2026
فيديو
غزة | إعادة الحياة لآلات موسيقية
04/07/2026
فيديو
1000 يوم.. 1012 رياضيًا شهيدًا
04/07/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن