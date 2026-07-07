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07/07/2026 - 13:18

دير البلح | فرحة عارمة باستقبال أسرى محررين

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الكابتن حسام حسن برسالة للعالم عن غزة
الكابتن حسام حسن برسالة للعالم عن غزة
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الكابتن حسام حسن برسالة للعالم عن غزة

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