فيديو | فيديو
28/07/2026 - 09:48

الضفة.. إخطارات بالإخلاء تدفع إلى الهدم الذاتي

شاهد أيضاً

الضفة.. إخطارات بالإخلاء تدفع إلى الهدم الذاتي
الضفة.. إخطارات بالإخلاء تدفع إلى الهدم الذاتي
play-icon
play-icon

الضفة.. إخطارات بالإخلاء تدفع إلى الهدم الذاتي

هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض
هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض
play-icon
play-icon

هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض

غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار
غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار
play-icon
play-icon

غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار

ليان من غزة.. رسالة من سانشيز
ليان من غزة.. رسالة من سانشيز
play-icon
play-icon

ليان من غزة.. رسالة من سانشيز

مقالات متعلقة

هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض
فيديو

هتافات ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض

28/07/2026
غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار
فيديو

غزة.. تكريم الطلبة المتفوقين رغم الحرب والدمار

27/07/2026
ليان من غزة.. رسالة من سانشيز
فيديو

ليان من غزة.. رسالة من سانشيز

27/07/2026
الشرطة تقتحم احتجاجات ضد إرهاب المستوطنين
فيديو

الشرطة تقتحم احتجاجات ضد إرهاب المستوطنين

27/07/2026