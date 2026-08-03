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03/08/2026 - 13:28

حوار | الأحزاب العربية عشية الانتخابات

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الصورة التي تعرفت فيها عائلة إلى ابنها
الصورة التي تعرفت فيها عائلة إلى ابنها
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الصورة التي تعرفت فيها عائلة إلى ابنها

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"الصحافة الإسرائيلية تقود التحريض السياسي"
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