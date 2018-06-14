مباشر: روسيا - السعودية

قبل لحظات من بدء مباراة افتتاح مونديال روسيا 2018، بدأت الجماهير السعودية بالزحف إلى استاد لوجنيكي الشهير بموسكو لمساندة فريقها أمام فريق البلد المستضيض روسيا.

وارتدى معظم المشجعين قمصانا وقبعات باللونين الأبيض والأخضر وهما لونا العلم السعودي والزي الرسمي للفريق، إضافة إلى ارتداء البعض الزي التقليدي السعودي.

ورددت الجماهير هتافات مختلفة على رأسها الهتاف الشهير "شيلوها.. شيلة الفوز الليلة"، أي إنهم واثقون من فوز فريقهم ضد خصمه الروسي.

وقال علي العنزي من مشجعي الفريق السعودي لـ"الأناضول" جئنا من المملكة إلى هنا للوقوف إلى جانب الأخضر السعودي ولن نرضى بأقل من الفوز.

في حين رأى زميله صالح الرشدان أن تخطي الفريق الروسي يعني حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني، فروسيا البلد المضيف ويلعب على أرضه وبين جمهوره لذا لن يكون الفريق المصري أو الاورغوياني أقوى أو اكثر استعدادا منه.

ويطمح السعوديون، والذين يتقدمهم قناص الأهداف محمد السهلاوي صاحب 16 هدفا في مرحلة التصفيات، إلى تحقيق بداية موفقة في المونديال، مع العلم أنهم أول فريق آسيوي يخوض مباراة الافتتاح في تاريخ المنافسة. والبداية الموفقة تعني التعادل على الأقل، إذ إن الخسارة تقرب صاحبها من الخروج المبكر وهذا لا يخطر على بال "الأخضر" على الإطلاق.

فرغم أنهم أخفقوا في مبارياتهم التحضيرية الثلاث الأخيرة أمام إيطاليا وبيرو وألمانيا، ورغم أن الأرقام تشير إلى أن البلد المضيف لم يخسر أبدا المباراة الافتتاحية، إلا أن لاعبي المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي جاهزون لاستئناف نغمة انتصاراتهم بكأس العالم التي انقطعت منذ نسخة 1994 بالولايات المتحدة.

ويُعتبر المنتخب السعودي لكرة القدم الذي يخوض أولى مباراة مونديال روسيا 2018 أول منتخب عربي وآسيوي يخوض مباراة افتتاح بطولة كأس العالم على مدى تاريخ البطولة الذي يعود إلى عام 1930م.

وتُعد مشاركة الأخضر في النسخة الـ21 لكأس العالم في روسيا المرة الخامسة له في تاريخه الرياضي بعد أن حسم تأهله بفوزه على اليابان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات التي أقيمت في الخامس من سبتمبر 2017 في جدة، ليكون بذلك أول المنتخبات العربية وصولًا لنهائيات كأس العالم في روسيا.

ولم يكن مشوار الأخضر نحو المونديال سهلًا، فقد لعِب خلال المرحلة الأولى من التصفيات بطريقة الذهاب والإياب مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، وتيمور الشرقية، وماليزيا، وتمكن خلالها من حصد 20 نقطة، ليتأهل بعد ذلك للمرحلة الثانية التي واجه فيها منتخبات تايلاند والعراق والإمارات العربية المتحدة وأستراليا واليابان، ليحقق 19 نقطة، كانت كافية لإعلان تأهله إلى النهائيات.

أهم أحداث المُباراة، أولاً بأوّل:



