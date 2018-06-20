تغطية مباشرة: إيران – إسبانيا

تجرى مساء اليوم، الأربعاء، مباراة بين منتخبي إيران وإسبانيا على ملعب "كازان أرينا"، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا كلا من البرتغال والمغرب.

وكان المنتخب الإسباني قد تعادل في مباراته الأولى أمام نظيره البرتغالي بثلاثية لكل منهما، في حين تمكن المنتخب الإيراني من الفوز في باكورة مبارياته على المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى تحقيق انتصاره الأول في مونديال روسيا من أجل تخطي نظيره الإيراني في ترتيب المجموعة، كما حتى يسهل على نفسه مهمة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

أما المنتخب الإيراني فيأمل في أن يحالفه الحظ من أجل تحقيق الفوز وحسم تأهله للدور الثاني من مونديال روسيا.

تشكيلة إسبانيا: دي خيا، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، سيرجيو راموس، كارفاخال، بوسكيتس، إنييستا، دافيد سيلفا، إيسكو، لوكاس فاسكيز ودييغو كوستا.

تشكيلة إيران: بيرانفاند، حاجي صافي، بور علي كنجي، سيد حسيني، رامين رضائيان، سعيد عزت، إبراهيمي، أميري، كريم، مهدي وسردار.

أحداث الشوط الأول: