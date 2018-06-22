تغطية مباشرة: البرازيل – كوستاريكا

يلتقي منتخبا البرازيل وكوستاريكا عصر اليوم، الجمعة، على ملعب "كريستوفسكي"، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا كلا من صربيا وسويسرا.

ويحتاج المنتخب البرازيلي للفوز على كوستاريكا اليوم من أجل تجنب معادلة أسوأ سجل لها في كأس العالم، بعدما تعادل في مباراته الافتتاحية أمام سويسرا بنتيجة هدف لكل منهما.

وتبحث كوستاريكا عن نقاط أيضًا في سان بطرسبرغ بعد الخسارة من صربيا في الجولة الافتتاحية.

تشكيلة البرازيل: أليسون باكير، فاغنر، سيلفا، ميراندا، مارسيلو، كاسيميرو، باولينيو، كوتينيو، ويليان، نيمار وخيسوس.

تشكيلة كوستاريكا: نافاس، اكوستا، غونزاليز، دوراتي، أوفيدو، جامبوا، بورجيس، بريان، جوزمان، أوريانا، فينيجاز.

أحداث الشوط الأول: