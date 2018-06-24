تغطية مباشرة: اليابان – السنغال

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 18:49

تغطية مباشرة: اليابان – السنغال
صور من المباراة (أ ب)
عرب 48
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي منتخبا اليابان والسنغال مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إكاتيريتبيرغ أرينا"، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كلا من منتخبي بولندا وكولومبيا.

وتحمل مباراة اليوم، فرصة للمنتخبين السنغالي والياباني لحسم التأهل، بعدما استهلا مشواريهما بالفوز، لكن الأمر يتوقف أيضًا على نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة والمقررة بين المنتخبين البولندي والكولومبي.

تشكيلة السنغال: خادم ندياي، كاليدو كوليبالي، ساليف ساني، يوسف سابالي، موسى واجي، إدريسا جويي، ألفريد ندياي، بابا أليون، إسماعيلا سار، ساديو ماني ومباي نيانغ.

تشكيلة اليابان: إيجي كاواشيما، جين شوجي، مايا يوشيدا، هيروكي ساكاي، ناغاتومو، هاسيبي، شيباساكي، تاكاشي إينوي، هاراغوتشي، شينجي كاجاوا ويويا أوساكو.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 12: السنغال تفتتح التسجيل بهدف مباغت للحارس الياباني بعد تصديه للكرة الأولى ثم دخولها من قدم لاعب آخر.

دقيقة 34: اللاعب الياباني تاكاشي إينوي يدرك هدف التعادل في شباك السنغال.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 54: اللاعب السنغالي نيانغ يسدد كرة أرضية قوية من خارج صندوق اليابان والحارس يتصدى لها.

دقيقة 60: كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء السنغال وفرصة تهديفية محققة وضائعة لصالح اليابان.

دقيقة 64: اللاعب الياباني إينوي يسدد كرة خطيرة إلا أن العارضة منعته من هدف محقق.

دقيقة 65: تبديل بصفوف منتخب السنغال، خروج اللاعب ندياي ودخول اللاعب كواياتي بدلا منه.


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تغطية مباشرة: اليابان – السنغال

تغطية مباشرة: اليابان – السنغال

تغطية مباشرة: اليابان – السنغال

من عرب 48

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