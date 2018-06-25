تغطية مباشرة: أوروغواي – روسيا

يلتقي منتخبا أوروغواي وروسيا مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "كوسموس أرينا"، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

ويتصارع المنتخبان اللذان حسما تأهلهما في وقت لاحق إلى أدوار خروج المغلوب، على صدارة المجموعة الأولى، سيما وأن كل منهما في جعبته 6 نقاط.

تشكيلة أوروغواي: موسليرا، كواتيس، غودين، كاسيرس، لاكازلت، نانديز، توريرا، بينتانكير، فيتشينو، لويس سواريز وكافاني.

تشكيلة روسيا: كينفييف، سمولينكوف، كوتيبوف، إيجناشيفيتش، كودرياشوف، غازينسكي، زوبنين، ساميدوف، ميرانتشوك، تشيرشيف ودزيوبا.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 9: بطاقة صفراء للاعب منتخب روسيا غازينسكي.

دقيقة 10: منتخب أوروغواي يفتتح التسجيل بهدف من توقيع اللاعب سواريز من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء.

دقيقة 23: اللاعب الأوروغواياني لاكازلت يضيف الهدف الثاني بشباك روسيا.

دقيقة 27: بطاقة صفراء للاعب منتخب روسيا سمولينكوف.

دقيقة 36: بطاقة حمراء للاعب منتخب روسيا سمولينكوف.