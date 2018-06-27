تغطية مباشرة: كوريا الجنوبية – ألمانيا

تجرى مساء اليوم، الأربعاء، مباراة بين منتخبي كوريا الجنوبية وألمانيا على ملعب "كازان أرينا"، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة السادسة، حيث يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني بالتقاسم مع نظيره السويدي، في حين يتذيل منتخب كوريا الجنوبية المركز الرابع برصيد خال من النقاط.

ويحتاج المنتخب الألماني للفوز بفارق هدفين على الأقل أمام كوريا الجنوبية، أو الفوز بنتيجة أفضل من نتيجة المباراة الأخرى بين السويد والمكسيك، من أجل التأهل لأدوار خروج المغلوب.

وربما يتأهل المنتخب الألماني بنتيجة أخرى، بشرط هزيمة السويد أمام المكسيك، لكن لا شك في أن المنتخب الألماني، حامل اللقب يتطلع إلى التأهل عبر الفوز من أجل استعراض قوته بعد البداية المتعثرة لمشواره في البطولة.

ولا يتوقع أن تكون مهمة المنتخب الألماني، سهلة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، الذي يسعى لنفض غبار هزيمتيه في الجولتين الأولى والثانية أمام السويد والمكسيك.

تشكيلة ألمانيا: مانويل نوير، جوناس هيكتور، ماتس هوميلز، نيكلاس سولي، جوشوا كيميتش، سامي خضيرة، توني كروس، مسعود أوزيل، ليون جوريتسكا، تيمو فيرنر وماركو ريوس.

تشكيلة كوريا الجنوبية: هيون أون جو، جو يونغ لي، يون يونغ سون، سون هيونغ مين، كوو جا تشيول، شول هونغ، وو يونغ جونغ، مون سيون مين، كيم يونغ جون وجانغ هيون سون.

أحداث الشوط الأول: