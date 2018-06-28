تغطية مباشرة: إنجلترا – بلجيكا

يلتقي منتخبا إنجلترا وبلجيكا مساء اليوم، الخميس، على ملعب "كالينغراد"، ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان اللذان ضمنا تأهلهما إلى الدور الثاني من مونديال روسيا، ضمن المجموعة السابعة، وهما يتقاسمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما مع أفضلية لصالح المنتخب الإنجليزي بسبب اللعب النظيف.

وستكون الإثارة حاضرة في المباراة رغم تأهل المنتخبين، سيما وأن كلا منهما للتفوق على الآخر وحسم الصدارة لصالحه.

تشكيلة إنجلترا: بيكفورد، داني روز، غاري كاهيل، غونز، ديلف، ألكسندر أرنولد، إيريك داير، لوفوتس تشيك، فاردي وراشفورد.

تشكيلة بلجيكا: كورتوا، فيرمايلين، بوياتا، ديندونكر، فيلايني، ثورجان هازارد، تيليمانس، ديلمي، الشاذلي، يانوزاي وباتشواي.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 19: بطاقة صفراء للاعب منتخب بلجيكا تيليمانس.

دقيقة 33: بطاقة صفراء للاعب منتخب بلجيكا لياندير ديندونكير.

أحداث الشوط الثاني:

دقيقة 51: بلجيكا تفتتح التسجيل بهدف من توقيع اللاعب عدنان يانوزاي.