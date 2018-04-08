آمال فهمي: أشهر إذاعية مصرية تفارق الحياة

فارقت آمال فهمي، التي تعتبر أشهر إذاعية مصرية وأول امرأة تترأس إذاعة "الشرق الأوسط"، الحياة، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض امتد لسنوات.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية أن الإذاعية الراحلة توفيت داخل أحد المستشفيات، والذي نقلت إليه قبل عام تقريبا بسبب تراجع حالتها الصحية.

وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا نعى فيه الإذاعية الراحلة مثمنا ما قدمته خلال مسيرتها الطويلة من أعمال أثرت الإذاعة المصرية.

وأشاد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل "بما كانت تتمتع به من أسلوب فريد في عرض القضايا واستضافة العديد من الشخصيات على مدار فترة عمل برنامجها الشهير".

وولدت آمال فهمي في 1926 وتخرجت من كلية الآداب بجامعة القاهرة قبل أن تلتحق بالإذاعة المصرية عام 1951. قدمت الكثير من البرامج الإذاعية وكانت أول من قدم (فوازير رمضان) في الإذاعة، إلا أن اسمها ظل مرتبطا في وجدان المستمعين ببرنامج (على الناصية) الذي كانت تقدمه على إذاعة البرنامج العام وطافت به أنحاء مصر.

وكانت أول امرأة ترأس إذاعة في مصر وهي (الشرق الأوسط) عام 1964 ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت درجة وكيل وزارة الإعلام.

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام فهمي، قائلة في بيان إنها "لم ينقطع أبدًا عطاؤها المتميز للإعلام المصري، حيث كانت نموذجا يُحتذى به في المهنية والاحترام وخلال رئاستها لإذاعة الشرق الأوسط، وعملت على تقديم إعلام هادف وتتلمذ على يدها أجيال عديدة".