جائزة "ساخاروف" لمخرج أوكراني مسجون في روسيا

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، عن منح جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر للمخرج الأوكراني المسجون في روسيا، أوليج سينتسوف، والمحكوم بالسجن عشرين عامًا قضى منها نحو أربعة أعوام حتى الآن، بتهمة "التخطيط لأعمال إرهابية".

وتأهل للتصفيات النهائية ثلاثة مرشحين هم سينتوف، والمغربي ناصر الزفزافي، المعروف بـ”قائد حراك الريف”، والمعتقل لدى السلطات المغربية، بسبب قيادته للاحتجاجات في الريف ضد الفساد عام 2017.

كما ضمت القائمة النهائية المنظمات غير الحكومية، وغير الربحية التي تحمي حقوق الإنسان وتنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، منذ عام 2015، ومنها مؤسسة "قارب اللاجئين"، و"جوجند ريت" و"قارب الإنقاذ" و"أطباء بلا حدود"، وغيرها.

وسينتسوف مخرج أفلام وثائقية وناشط معارض للكرملين، اعتقل من منزله في القرم عام 2014 بعدما ضمت موسكو شبه الجزيرة، و أصدرت بحقه محكمة روسية بعدها بعام حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانته بالإرهاب، في محاكمة اعتبرتها منظمة العفو الدولية "ستالينية".

وكان سنتسوف قد بدأ في أيار/ مايو الماضي إضرابًا عن الطعام مطالبًا بالإفراج عن عن كل "المعتقلين السياسيين" الأوكرانيين في روسيا. ليضطر أن يتوقف عن هذا الإضراب مطلع الشهر الجاري لتجنب أن يرغم على الأكل.

وجائزة “ساخاروف” هي جائزة تمنح سنويًا لشخصية أسهمت في حرية الفكر، وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان، أسسها البرلمان الأوروبي عام 1988، وسميت كذلك نسبة للناشط الروسي أندريا ساخاروف.