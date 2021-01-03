  2. مجلة عرب 48
  3. اسم في الأخبار

مجهولون يضعون رأس خنزير على مدخل منزلي ماكونيل وبيلوسي

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 12:07

مجهولون يضعون رأس خنزير على مدخل منزلي ماكونيل وبيلوسي
عرب ٤٨

استهدف مجهولون منزلَي زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، بكتابات على الجدران ودم مزيف ورأس خنزير، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقالت وسائل إعلام إن عبارات منها "أين أموالي" و"ميتش يقتل الفقراء" كتبت على باب منزل ماكونيل وإحدى نوافذه في لويزفيل بولاية كنتاكي.

كذلك، وضع رأس خنزير ودما مزيفا السبت خارج منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو، وفق ما قالت وسائل إعلام محلية.

وجرى استهداف ماكونيل وبيلوسي بعد نقاش حاد حول خطة لإنعاش الاقتصاد الأميركي الذي تضرر بسبب جائحة كوفيد-19.

وعشية عيد الميلاد، تمت الموافقة على خطة تبلغ قيمتها 900 مليار دولار بعدما وافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين على زيادة المساعدة من 600 دولار إلى ألفي دولار.

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي (أ ب)

لكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون لم يوافق على الزيادة، رغم الدعوات الغاضبة التي أطلقها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للقيام بذلك.

وأعلن ماكونيل، الأربعاء، للصحافيين "لن يتعرض مجلس الشيوخ للتخويف لدفعه إلى وضع المزيد من الأموال المقترضة بأيدي أصدقاء الديمقراطيين الأثرياء الذين لا يحتاجون إلى المساعدة".

وقالت شرطة كنتاكي إن التعرض لمنزل ماكونيل جرى قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت، وفقا لقناة الأخبار المحلية "واس 11". ولم يتضح ما إذا كان أحد ما في المنزل في ذلك الوقت.

ووصف ماكونيل الكتابة على الجدران بأنه "نوبة غضب متطرفة" مضيفا "التخريب وسياسة التخويف لا مكان لهما في مجتمعنا".

في سان فرانسيسكو، رش باب موقف السيارات في منزل بيلوسي بعلامة "ألفي دولار" مشطوبة مرفقة بعبارة "إلغِ الإيجار!" و"نريد كل شيء!".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن قسم التحقيقات الخاصة في شرطة المدينة يحقق في الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نانسي بيلوسي
#ميتش ماكونيل
#استهداف منازل
#أميركا

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كازاخستان تلغي حكم الإعدام
كازاخستان تلغي حكم الإعدام

2021-01-02

رقم قياسي: ضبط أكبر عملية تهريب للمخدرات في العقد الأخير
رقم قياسي: ضبط أكبر عملية تهريب للمخدرات في العقد الأخير

2021-01-01

والد بوريس جونسون يقدم طلبًا للحصول على الجنسيّة الفرنسيّة
والد بوريس جونسون يقدم طلبًا للحصول على الجنسيّة الفرنسيّة

2020-12-31

الأكثر قراءة

شجار عائلي في كفر عقب: 3 قتلى و5 إصابات خطيرة

شجار عائلي في كفر عقب: 3 قتلى و5 إصابات خطيرة

2021-01-02
4 مصابين بينهم شقيقتان إثر جرائم متفرّقة في طمرة وعرّابة والنقب

4 مصابين بينهم شقيقتان إثر جرائم متفرّقة في طمرة وعرّابة والنقب

2021-01-02
كفر عقب: 3 قتلى بجريمة واحدة.. ماذا جرى؟

كفر عقب: 3 قتلى بجريمة واحدة.. ماذا جرى؟

2021-01-02
الليكود يسعى لاختراق البلدات العربيّة في الانتخابات المقبلة

الليكود يسعى لاختراق البلدات العربيّة في الانتخابات المقبلة

2021-01-02
تقديرات إسرائيلية: هجوم إيراني محتمل من العراق أو اليمن

تقديرات إسرائيلية: هجوم إيراني محتمل من العراق أو اليمن

2021-01-02