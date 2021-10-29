  2. مجلة عرب 48
  3. اسم في الأخبار

بعد تجنبها تفشي الجائحة: "تونغا" تسجل أول إصابة بكورونا

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 22:02

بعد تجنبها تفشي الجائحة: "تونغا" تسجل أول إصابة بكورونا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

شُخصت في مملكة "تونغا" الواقعة في قارة أوقيانوسيا، الجمعة، أول إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد لمسافر قادم من نيوزيلندا؛ حسب ما أعلن رئيس الوزراء، بوهيفا تويونيتوا، في خطاب إذاعي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأضاف تويونيتوا، أن "المسافر كان من بين 215 راكبا وصلوا على متن رحلة من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الأربعاء، وكانوا في أحد فنادق الحجر الصحي".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين بوزارة الصحة النيوزيلندية، لم تسمهم قولهم إن "المسافر إلى تونغا قد تم تطعيمه بالكامل بلقاح ’فايزر’ وكانت نتيجة فحصه لفيروس كورونا سلبية قبل مغادرته".

وأضافوا أنهم "سيعملون مع نظرائهم في تونغا للتأكد من الحالة وتقديم مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة".

وكانت "تونغا" من بين الدول القليلة المتبقية في العالم التي تجنبت تفشي جائحة كورونا، بسبب عزلتها، وفق الوكالة.

لكن المملكة تواجه تحديات كبيرة في حالة انتشار الفيروس، بسبب نظامها الصحي الذي يعاني من نقص الموارد، حسب المصدر السابق.

يعتزم رئيس وزراء تونغا، الإثنين، الإعلان عن عمليات إغلاق مستقبلية لمواجهة انتشار العدوى، وفقا لموقع "ماتانغي تونغا" الإخباري المحلي.

وتقع "تونغا" شمال شرق نيوزيلندا، وهي موطن لحوالي 106 آلاف شخص، وتم تطعيم حوالي 31% من سكانها بشكل كامل فيما حصل 48% على جرعة واحدة على الأقل، وفقا لمجموعة أبحاث "Our World in Data".

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#تونغا

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انحسار البحر الميت يشكل حفرا امتصاصية خطيرة
انحسار البحر الميت يشكل حفرا امتصاصية خطيرة

2021-10-27

أفريقيا: عقد من الانقلابات
أفريقيا: عقد من الانقلابات

2021-10-25

مقتل مديرة التصوير لفيلم أميركي: كيف تقع هذه الحوادث؟
مقتل مديرة التصوير لفيلم أميركي: كيف تقع هذه الحوادث؟

2021-10-23

الأكثر قراءة

بينيت: أقدّر أن التناوب مع لبيد لن يتمّ

بينيت: أقدّر أن التناوب مع لبيد لن يتمّ

2021-10-28
قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة تشل حركة السير في تل أبيب

قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة تشل حركة السير في تل أبيب

2021-10-28

"فيسبوك" تعلن تغيير اسم الشركة إلى "ميتا"

2021-10-28
غزة: حكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة

غزة: حكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة "التخابر" مع الاحتلال

2021-10-28
تقرير: بوتين طلب من بينيت حث واشنطن على تخفيف العقوبات على نظام الأسد

تقرير: بوتين طلب من بينيت حث واشنطن على تخفيف العقوبات على نظام الأسد

2021-10-28