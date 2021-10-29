بعد تجنبها تفشي الجائحة: "تونغا" تسجل أول إصابة بكورونا

شُخصت في مملكة "تونغا" الواقعة في قارة أوقيانوسيا، الجمعة، أول إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد لمسافر قادم من نيوزيلندا؛ حسب ما أعلن رئيس الوزراء، بوهيفا تويونيتوا، في خطاب إذاعي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأضاف تويونيتوا، أن "المسافر كان من بين 215 راكبا وصلوا على متن رحلة من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الأربعاء، وكانوا في أحد فنادق الحجر الصحي".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين بوزارة الصحة النيوزيلندية، لم تسمهم قولهم إن "المسافر إلى تونغا قد تم تطعيمه بالكامل بلقاح ’فايزر’ وكانت نتيجة فحصه لفيروس كورونا سلبية قبل مغادرته".

وأضافوا أنهم "سيعملون مع نظرائهم في تونغا للتأكد من الحالة وتقديم مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة".

وكانت "تونغا" من بين الدول القليلة المتبقية في العالم التي تجنبت تفشي جائحة كورونا، بسبب عزلتها، وفق الوكالة.

لكن المملكة تواجه تحديات كبيرة في حالة انتشار الفيروس، بسبب نظامها الصحي الذي يعاني من نقص الموارد، حسب المصدر السابق.

يعتزم رئيس وزراء تونغا، الإثنين، الإعلان عن عمليات إغلاق مستقبلية لمواجهة انتشار العدوى، وفقا لموقع "ماتانغي تونغا" الإخباري المحلي.

وتقع "تونغا" شمال شرق نيوزيلندا، وهي موطن لحوالي 106 آلاف شخص، وتم تطعيم حوالي 31% من سكانها بشكل كامل فيما حصل 48% على جرعة واحدة على الأقل، وفقا لمجموعة أبحاث "Our World in Data".