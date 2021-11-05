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لبنان: التحقيق بنفوق آلاف الأسماك في شاطئ صيدا

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 22:19

لبنان: التحقيق بنفوق آلاف الأسماك في شاطئ صيدا
(شاشة)
عرب ٤٨

باشر القضاء اللبناني اليوم، الجمعة، التحقيق حول نفوق آلاف الأسماك عند شاطئ مدينة صيدا، بعدما تفاجأ صيادون بآلاف الأسماك وهي تطفو على الشاطئ.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، طلب المدعي العام البيئي، رهيف رمضان، فتح تحقيق في القضية، وأخذ عينات من الأسماك النافقة وإخضاعها للفحص لتحديد سبب نفوقها.

وتخوف عضو بلدية مدينة صيدا، كامل كزبر، من أن يكون السبب تسرب مواد كيميائية إلى الشاطئ، نظرا إلى وجود محطة لتكرير المياه الآسنة في الموقع.

ولفت كزبر، في تصريحات للصحفيين، أن "المحطة كانت تعاني مؤخرا من نقص في مادة المازوت ما أثر على تشغيل مضخاتها".

ويوجد على سواحل لبنان، نحو 11 محطة تكرير للصرف الصحي، وحوالي 50 مضخة ضمن تلك المحطات، إلا أن معظمها تعاني من ضعف التشغيل نتيجة شح الوقود.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تخوف نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو، من تأثير أزمة شح الوقود على عمل تلك المحطات.

ومنذ نحو عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تسببت بانهيار مالي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.

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#لبنان
#نفوق الأسماك
#صيدا

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