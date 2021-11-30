من هو باراغ أغراوال الرئيس التنفيذيّ الجديد لـ"تويتر"؟

بات الهنديّ باراغ أغراوال، الإثنين، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن عُيِّن ليشغل المنصب بدلا من جاك دورسي أحد مؤسسي المنصة والذي تنحّى من منصبه.

وارتفعت أسهم تويتر 5 بالمائة إلى 49.7 بالمائة في التداولات الصباحية بعد الإعلان.

وكان دورسي قد أصبح الرئيس التنفيذي لتويتر عام 2007 لكنه أجبر على ترك المنصب بعدها بعام. وعاد إليه في 2015 حتّى استقالته. وقد قال في خطاب نشره عبر حسابه في تويتر، الإثنين، إنه "حزين للغاية لكنه أيضا سعيد بحق" لمغادرة منصبه "لأن ذلك كان قراره".

ووُلد أغراوال الذي يبلغ من العمر 37 عامًا في الهند وهاجر إلى الولايات المتحدة، وبعد تعيينه في المنصب الجديد؛ انضم إلى مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من أصل هندي في شركات التكنولوجيا الرائدة عالميا، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة Google، سوندار بيتشاي.

(أ ب)

وشغل أغراوال منصب كبير مسؤولى التكنولوجيا في الشركة، منذ عام 2017، وعمل فيها لأكثر من 10 أعوام، وقاد عدة مشاريع في الشركة.

كما كان أغراوال مسؤولا عن الإستراتيجية التى تتضمن الذكاء الاصطناعى والتعلّم الآلي، بالإضافة إلى تكليفه بإيجاد مدير Project Bluesky، وهو مشروع بحثي أطلقه تويتر لإنشاء معايير مفتوحة ولا مركزية لمنصات الوسائط الاجتماعية.

وقبل انضمامه لتويتر، كان أغراوال قد عمل في مناصب بحثية في شركات عالمية رائدة مثل "مايكروسوفت" و"ياهو".

ووصف المحلل في CFRA Research، أنجيلو زينو، أغراوال بأنّه اختيار "آمن"، معتبرا أنه يجب أن ينظر إليه المستثمرون على أنه إيجابيّ.

أمام أغراوال تحديات عديدة بالشركة (أ ب)

ويرى خبراء أنّ تعيين أغراوال في المنصب، سيساهم في مواصلة إستراتيجية تويتر الأخيرة لمضاعفة إيراداتها السنوية بحلول عام 2023.

ويأتي تعيين أغراوال فيما تواجه الشركة عدّة تحديات، من بينها النمو البطيء في قاعدة المستخدمين، إذ إن قاعدة مستخدميها تأتي خلف منافسيها القدامى بكثير، مثل "فيسبوك" و"يوتيوب"، والجدد مثل "تيك توك"، بالإضافة إلى قضايا مثل خطاب الكراهية، وكيفية التعامُل مع المعلومات المضلّلة.

وحصل أغراوال على اللقب الأول في التكنولوجيا في علوم وهندسة الكمبيوتر في معهد "آي آي تي" ​​بومباي، وأكمل درجة الدكتوراه في جامعة "ستانفورد" الأميركية.

تغيير في سياسات الخصوصية بعد يوم من استقالة دورسي

وفي سياق ذي صلة، أعلنت منصة تويتر، الثلاثاء، أنها أدرجت تغييرا في سياسات الخصوصية، بعد يوم من تعيين أغراوال في المنصب خلفا لدورسي.

وذكرت الشركة أن سياسات الخصوصية ستشمل حظر مشاركة صور ومقاطع خاصة بالأفراد من دون موافقة أصحابها.

وكتبت المنصة في تحديثها: "عندما يتم إخطارنا من قبل الأفراد الذين تم تصويرهم، أو من قبل ممثل مفوض، بأنهم لم يوافقوا على مشاركة صورتهم الخاصة أو مقطع الفيديو الخاص بهم، سنقوم بإزالته".

وأضافت: "سنحاول دائما تقييم السياق الذي يتم فيه تبادل المحتوى، وفي مثل هذه الحالات قد نسمح للصور أو مقاطع الفيديو بالبقاء في الخدمة على الموقع، وإذا كانت الصورة متاحة للجمهور مع تغطيتها من قبل المنافذ الإخبارية أو "القيمة المضافة للخطاب العام"، قد يسمح لها بالبقاء في الموقع".

وأشارت المنصة إلى أنه في حالة الشخصيات العامّة، قد تزيل المحتوى المراد به التحرش والتنمر بما يتماشى مع سياساتها الحالية ضد السلوك المسيء، والتي تحظر أيضًا مشاركة الصور العارية التي لا يوافق أصحابها عليها، موضحة أنه عند اتخاذ قرار بشأن إزالة المحتوى المتعلق بالشخصيات العامة، فإنها ستقيّم إذا كانت هذه المعلومات متاحة بالفعل في وسائل الإعلام العامة الأخرى.