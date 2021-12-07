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شركة أميركية تفصل 900 موظف خلال مكالمة "زووم"

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 13:47

شركة أميركية تفصل 900 موظف خلال مكالمة "زووم"
جارج خلال محادثته مع الموظفين (شاشة)
عرب ٤٨ / الأناضول

قرر الرئيس التنفيذي لشركة "Better.com" الأميركية، فيشال جارج، فصل 900 موظف خلال مكالمة جماعية عبر تطبيق "زووم".

وذكر جارج "إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها.. تم إنهاء عملك هنا بمفعول سار على الفور"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الإثنين.

وأضاف في المكالمة التي اتسمت بأنها قصيرة وخالية من المشاعر "هذه هي المرة الثانية في مسيرتي التي أفعل فيها هذا، ولا أريد أن أفعل ذلك. آخر مرة فعلت ذلك، بكيت".

وجاء قرار جارج لأسباب تتعلق بوضع السوق والأداء والإنتاجية، في حين ذكرت مجلة "فورتشن" في وقت لاحق أن جارج اتهم الموظفين بـ "السرقة" من زملائهم وعملائهم عبر كونهم غير منتجين ويعملون لمدة ساعتين فقط في اليوم.

من جهته، علق المدير المالي للشركة كيفين رايان، في بيان، قائلا "الاضطرار إلى تسريح الموظفين هو أمر مؤلم، خاصة في هذا الوقت من العام"، بحسب المصدر ذاته.

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#فيشال جارج
#زووم
#بيتر

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