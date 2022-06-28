  2. مجلة عرب 48
  3. اسم في الأخبار

وفاة الممثّل التونسيّ هشام رستم

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 20:12

وفاة الممثّل التونسيّ هشام رستم
الممثل الراحل، رستم
عرب ٤٨

توفي اليوم الثلاثاء، الممثّل التونسيّ هشام رستم عن عمر ناهز 75 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت منذ العام 1987.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية في تونس في بيان، إنها "تنعى بكلّ حسرة وأسى، الفنان والممثّل الكبير هشام رستم الذي يعتبر من أبرز الفنانين في مجال التمثيل في تونس، وله عدّة مشاركات محلية ودولية".

وأضافت أن "عشق الفنان التونسي للمسرح انطلق منذ الصغر، وكان يواكب العروض الفنية المسرحية رفقة جدّه، ثمّ اكتشف موهبته الفنان الكبير علي بن عياد (1930-1972)".

وأشارت إلى أن رستم حصل على دكتوراه في الآداب وأخرى في تاريخ المسرح من فرنسا، التي قدم فيها أعمالا تلفزيونية وسينمائية كثيرة.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الراحل هشام رستم فيلم "صفايح من ذهب" و"صمت القصور" وفيلم "السيدة" و"التلفزة جاية" و"زهرة حلب".

وشارك هشام رستم أيضا، في عدد من المسلسلات ومنها "الناس حكاية" و"حسابات وعقابات" و"يوميات امرأة" و"تاج الحاضرة" و"نجوم الليل" و"أولاد مفيدة" و"مشاعر"، إلى جانب مشاركاته المسرحية المتعدّدة.

بودكاست عرب 48

#تونس
#هشام رستم
#وفاة هشام رستم
#الممثّل التونسيّ

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أفضل الطرق لمكافحة القوارض
أفضل الطرق لمكافحة القوارض

2022-06-28

ما الفرق بين الجزيرة والأرخبيل؟
ما الفرق بين الجزيرة والأرخبيل؟

2022-06-28

أكثر الدول إنتاجا للغاز الطبيعي
أكثر الدول إنتاجا للغاز الطبيعي

2022-06-28

الأكثر قراءة

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

2022-06-27
حماس تعلن

حماس تعلن "تدهور" صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها

2022-06-27
ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

2022-06-27
تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

2022-06-27
النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

2022-06-27