مؤسّس "علي بابا" يتولّى منصب أستاذ في "جامعة طوكيو" اليابانيّة

أعلنت كلّيّة طوكيو التابعة لجامعة طوكيو المرموقة، أنّ جاك ما "سيشارك خبرته الواسعة ومعارفه الابتكاريّة في ريادة الأعمال وإدارة الأعمال والابتكار" في ندوات للطلّاب والموظّفين

قالت وسائل إعلام يابانيّة، اليوم الإثنين، إنّ الملياردير الصينيّ ومؤسّس مجموعة "علي بابا" للتكنولوجيا، سيتولّى منصب أستاذ في جامعة طوكيو.

وأعلنت كلّيّة طوكيو التابعة لجامعة طوكيو المرموقة، أنّ جاك ما "سيشارك خبرته الواسعة ومعارفه الابتكاريّة في ريادة الأعمال وإدارة الأعمال والابتكار" في ندوات للطلّاب والموظّفين.

ورجل الأعمال البالغ 58 سنة بعيد عن الأضواء منذ سنتين ونصف السنة، بعدما وجّه انتقادات علنيّة للهيئة الناظمة الصينيّة أثارت غضبًا ضدّه لدى السلطات.

ووافق جاك ما أخيرًا على تولّي منصب فخريّ في كلّيّة إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ، لثلاث سنوات حتّى آذار/مارس 2026، بحسب وسائل إعلام في هونغ كونغ.

وأشارت كلّيّة طوكيو عبر موقعها الالكترونيّ إلى أنّ جاك ما "سيرأس أبحاثًا ومشاريع مشتركة" مع أعضاء الكلّيّة، وتحديدًا "في مجال الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء".

وكونه سيتولّى منصب أستاذ زائر، يفترض أن يوفّر جاك ما أيضًا "توجيهًا ودعمًا" في شأن مواضيع أبحاث.

وتخلّى جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، عن إدارة مجموعته في العام 2019 ليكرّس كامل وقته للأنشطة الخيريّة، فيما تنازل في كانون الثاني/يناير عن ترؤّسه شركة "آنت غروب".

وقبل تأسيس "علي بابا"، درس جاك ما الإنكليزيّة لثماني سنوات في جامعة ديانزي في هانغتشو (شرق).