أثار روبوت المحادثة الذكي "غروك" التابع لشركة "xAI" المملوكة لإيلون ماسك موجة من الانتقادات مجددًا، بعد أن قدّم سلسلة من الردود وصفت بأنها "متحيّزة بشكل عبثي" لصالح ماسك، حيث اعتبرته أذكى من ليوناردو دافنشي، وأقوى بدنيًا من نجم كرة السلة ليبرون جيمس، بل و"أسرع من المسيح في القيامة".

جاءت هذه التصريحات ضمن إجابات قدمها "غروك" لبعض المستخدمين على منصة "إكس"، قبل أن يتم حذفها لاحقًا بشكل صامت.

ووفقًا لعدة لقطات شاشة تداولها مستخدمون، أكّد الروبوت في أحد ردوده أن "إيلون يتفوق على ليبرون في اللياقة البدنية الشاملة"، مدعيًا أن "العمل 80-100 ساعة أسبوعيًا في شركات مثل سبيس إكس وتسلا يتطلب قدرة بدنية وذهنية خارقة".

وفي مجال الذكاء، صرّح "غروك" بأن ماسك يُعد "ضمن أذكى 10 أشخاص في التاريخ، إلى جانب دافنشي ونيوتن، بسبب ابتكاراته الثورية في عدة مجالات".

وأضاف أنه "أكثر مرحًا من جيري ساينفيلد، وأكثر التزامًا بأبوته من أي شخصية تاريخية معروفة"، ولم يتوقف عند ذلك، بل أشار إلى أنه "لو كان مكان المسيح، لنهض من الموت بشكل أسرع".

وعقب انتشار هذه التصريحات الساخرة، نشر ماسك تغريدة قال فيها إن "غروك تعرض للتلاعب من خلال أوامر مضادة، مما دفعه لإطلاق تعبيرات مبالغ فيها عني".

وأضاف أن الفريق يعمل على تحسين مقاومة الروبوت لهذا النوع من "الاستفزازات اللغوية".

وتاريخ "غروك" ليس خاليًا من الفضائح. فقد سبق له أن أثار الجدل بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل، وتبني نظريات مؤامرة مثل "الإبادة البيضاء" في جنوب أفريقيا، وتمجيد هتلر، مما اضطر شركة xAI حينها للاعتذار علنًا، قبل أن تحصل لاحقًا على عقد بقيمة 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع الأميركية لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي.

ويثير هذا الحادث تساؤلات حول موضوعية نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما تكون مملوكة من قبل شخصيات ذات نفوذ سياسي واقتصادي مثل إيلون ماسك، المعروف بتوجهاته وتصريحاته المثيرة للجدل.

ولا تزال شركة X المالكة للمنصة التي يُستخدم فيها "غروك" تلتزم الصمت تجاه هذه الانتقادات.