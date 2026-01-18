القبض على أحد أخطر المطلوبين لدى "إف بي آي" في المكسيك

ذكر بيان صادر عن الـ"اف بي اي" أن عناصر إنفاذ القانون "عملوا لساعات طويلة لجمع خيوط تقود إلى مكان كاستيّو، وكشفوا في نهاية المطاف عن مكان اختبائه خلال السنوات الماضية"...

أعلنت السلطات المكسيكية السبت القبض على رجل متهم بقتل شابة عام 2016 في الولايات المتحدة، حيث كان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) قد صنّفه ضمن قائمة أخطر عشرة مطلوبين لديه.

ويُتهم أليخاندرو روساليس كاستيّو، وهو أميركي يبلغ 27 عاما، بقتل تروك كوان "ساندي" لي لي، وهي امرأة كان يعمل معها في مطعم بمدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه تم القبض على كاستيّو الجمعة في مدينة باتشوكا التي تبعد حوالى 80 كيلومترا إلى شمال شرق مدينة مكسيكو.

وصرح وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن كاستيّو كان مطلوبا بموجب "نشرة حمراء وأمر تسليم"، ويواجه تهما بالقتل العمد من الدرجة الأولى والسطو المسلح وسرقة سيارة والخطف.

ومثُل روساليس كاستيّو أمام النيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد عرض مكافأة قدرها 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على روزاليس كاستيّو.

وذكر بيان صادر عن الـ"اف بي اي" أن عناصر إنفاذ القانون "عملوا لساعات طويلة لجمع خيوط تقود إلى مكان كاستيّو، وكشفوا في نهاية المطاف عن مكان اختبائه خلال السنوات الماضية".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن روساليس كاستيّو كانت تربطه علاقة قصيرة بضحيته التي كانت تبلغ آنذاك 23 عاما، وأنه اقترض منها مالا.

اختفت الضحية بعد موافقتها على مقابلته في محطة وقود في مدينة شارلوت.

ويعتقد المحققون أن كاستيّو أجبر ضحيته على سحب مدخراتها من جهاز صراف آلي، قبل أن يقتادها إلى منطقة حرجية ويطلق النار على رأسها، وفق تقارير إعلامية.